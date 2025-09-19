Αυτά είναι τα καλύτερα ελληνικά γλυκά, σύμφωνα με το Taste Atlas - iefimerida.gr

Η ελληνική γαστρονομία είναι παγκοσμίως γνωστή για τις αλμυρές της γεύσεις, όμως η φήμη της δεν περιορίζεται μόνον εκεί. Η λίστα του Taste Atlas αποδεικνύει ότι τα ελληνικά γλυκά διαθέτουν μια απίστευτη ποικιλία.

Ο έγκριτος γαστρονομικός οδηγός, γνωστός για τις αξιολογήσεις του σε κουζίνες από όλο τον κόσμο, δημοσίευσε μια λίστα με τα κορυφαία ελληνικά γλυκίσματα, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα κατάταξη που ενδέχεται να εκπλήξει ακόμα και τους πιο φανατικούς λάτρεις του είδους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάταξη περιλαμβάνει δεκαέξι διαφορετικά γλυκά, από τα πιο κλασικά και διάσημα, μέχρι κάποια που αποτελούν περισσότερο τοπικές λιχουδιές, καταδεικνύοντας την ποικιλία της ελληνικής ζαχαροπλαστικής.

Taste Atlas: Κορυφαίες επιλογές η μπουγάτσα, ο μπακλαβάς και τα μελομακάρονα

Στην κορυφή της λίστας με την υψηλότερη βαθμολογία βρίσκεται η μπουγάτσα (4.5). Το γλυκό με το τραγανό φύλλο και την πλούσια κρέμα, πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη, θεωρείται ο απόλυτος βασιλιάς. Ακολουθεί ο μπακλαβάς (4.4), το κλασικό σιροπιαστό με βάση το φύλλο και τους ξηρούς καρπούς, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική παράδοση.

Στην τρίτη θέση φιγουράρουν τα μελομακάρονα (4.4), τα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα γλυκά που φτιάχνονται με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποδεικνύοντας πως η γεύση τους είναι διαχρονική.

Ακολουθεί η μηλόπιτα (4.4), που κερδίζει τις εντυπώσεις, και το γαλακτομπούρεκο (4.3), που με το φύλλο και την πλούσια κρέμα του αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ελληνικής γιορτής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σταθερές αξίες

Στη συνέχεια της λίστας συναντάμε τη γαλατόπιτα (4.2), το κρεμώδες γλυκό με βάση το φρέσκο γάλα και την πορτοκαλόπιτα (4.2), που συνδυάζει την υφή του φύλλου με το άρωμα του πορτοκαλιού. Τα αμυγδαλωτά (4.1), τα παραδοσιακά μπισκότα με αμύγδαλο, έρχονται αμέσως μετά, ενώ ακολουθούν οι λουκουμάδες (4.0), οι αγαπημένες τηγανητές μπαλίτσες που σερβίρονται με μέλι και καρύδια ή με άλειμμα φουντουκιού ή σοκολάτας. Τέλος, σε αυτή την ομάδα βρίσκουμε τις δίπλες (3.9), ένα γλυκό με βάση το τηγανητό φύλλο και μέλι, που συχνά σερβίρεται σε γιορτές.

Οι παραδοσιακές επιλογές

Στις πιο χαμηλές θέσεις της κατάταξης, αλλά εξίσου αγαπητά, συναντάμε πολλά παραδοσιακά γλυκά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φανουρόπιτα (3.9), που φτιάχνεται κυρίως στις 27 Αυγούστου, τα κουλουράκια (3.9) και τα μουστοκούλουρα (3.9), τα οποία βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Η καρυδόπιτα (3.9), το κέικ με καρύδια, οι κουραμπιέδες (3.8), τα γνωστά μπισκότα με αμύγδαλο, και το ραβανί (3.8) με τη σιροπιαστή του βάση, επίσης βρίσκονται στην ίδια περιοχή της βαθμολογίας.

Η λίστα κλείνει με πιο απλές, αλλά εξίσου αγαπημένες γεύσεις, όπως ο χαλβάς (3.6), η καρπουζόπιτα (3.6), το ρυζόγαλο (3.6) και τα γλυκά του κουταλιού (3.5), που αποτελούν διαχρονική επιλογή.