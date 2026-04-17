Την καταδίωκε και έπεσε ή την έσπρωξε από το παράθυρο -Τι εξετάζουν για την 30χρονη νεκρή στο κέντρο - iefimerida.gr

Σοκ και αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα όταν μια γυναίκα περίπου 30 ετών έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Κολοκοτρώνη 62. Στον ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκε νεκρή μια 30χρονη γυναίκα από την Αιθιοπία. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο του κτιρίου, όπου βρισκόταν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης με έναν 45χρονο Ιταλό, ο οποίος προσήχθη.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι τα σενάρια που εξετάζονται είναι είτε η γυναίκα να καταδιώχθηκε από τον Ιταλό και να προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο στις σκάλες 4ου ορόφου και να έπεσε στο κενό, είτε ο Ιταλός να την καταδίωκε, να την πρόλαβε και να την πέταξε εκείνος από το παράθυρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα παράθυρα είναι σφραγισμένα και δεν έχουν μοχλό ανοίγματος, ερευνάται λοιπόν το πώς άνοιξε και η γυναίκα βρέθηκε στο κενό.

Το ζευγάρι φέρεται να έχει δώσει ραντεβού μέσω site γνωριμιών. Αυτήκοος μάρτυρας δήλωσε ότι τους άκουσε να καυγαδίζουν από τον δρόμο με τις φωνές να συνεχίζονται μέσα στην πολυκατοικία.

Σε ντοκουμέντο, που έφεραν στο φως το Action24 και ο ANT1, η 30χρονη γυναίκα, με καταγωγή από την Αιθιοπία, ακούγεται να λέει στα αγγλικά στον άνδρα να ανοίξει. Aκούγεται να λέει κάτι σαν «honey open», χωρίς να είναι απολύτως σαφής η προσφώνηση.

Οι Αρχές που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στην προσαγωγή του 45χρονου. Ο άνδρας έφερε, κατά πληροφορίες, αμυχές στο σώμα και το πρόσωπο. Όπως υποστηρίζει, κατά τις ίδιες πηγές, τσακώθηκαν και την έδιωξε.

Για τη γυναίκα από την Αιθιοπία οι αστυνομικοί επιχειρούν να βρουν την ταυτότητά της από μια κάρτα τραπέζης που έχουν βρει.

Φωτογραφίες και βίντεο του Γιώργου Σόμπολου για το iefimerida.gr από τον ακάλυπτο που βρέθηκε νεκρή η 30χρονη.