Σύσκεψη στην Αττική ενόψει της χειμερινής περιόδου -Τουρνάς: Προτεραιότητα στην πρόληψη και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα - iefimerida.gr

H προετοιμασία της Περιφέρειας Αττικής ενόψει της χειμερινής περιόδου 2026–2027 και η ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και άλλων έκτακτων αναγκών τέθηκε στο επίκεντρο ευρείας συντονιστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των συναρμόδιων φορέων του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

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Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν οι προληπτικές παρεμβάσεις, οι επιχειρησιακές δυνατότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων της χειμερινής περιόδου. Παράλληλα, ο υπουργός προέβη σε μια πρώτη αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου 2026, με στόχο την αξιοποίηση των συμπερασμάτων και τον έγκαιρο σχεδιασμό των δράσεων για την επόμενη χρονιά.

Ο κ. Τουρνάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη του πλημμυρικού κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την προετοιμασία που έχει προηγηθεί. Τόνισε ότι η Αττική παρουσιάζει αυξημένη τρωτότητα σε συγκεκριμένες περιοχές, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συστηματική αξιολόγηση των λεκανών απορροής, των ιστορικών δεδομένων πλημμυρικών συμβάντων και των σημείων όπου ανθρώπινες παρεμβάσεις έχουν επηρεάσει τη φυσική ροή των υδάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη να εντοπιστούν οι περιοχές υψηλότερου κινδύνου και να προχωρήσουν εγκαίρως οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να περιοριστούν οι πιθανές επιπτώσεις από έντονες βροχοπτώσεις. Όπως σημείωσε, η πρόληψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων, καθώς κατά την εκδήλωσή τους τα περιθώρια παρέμβασης είναι ιδιαίτερα περιορισμένα.

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Επικαιροποιούνται τα σχέδια «ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΙΙ» και «ΒΟΡΕΑΣ ΙΙ»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΙΙ» και «ΒΟΡΕΑΣ ΙΙ», για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων αντίστοιχα. Ο κ. Τουρνάς ζήτησε την επανεξέταση των διαδικασιών κινητοποίησης, την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας και των υπευθύνων ανά φορέα, καθώς και την καταγραφή των διαθέσιμων μέσων και μηχανημάτων έργου, προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της πλήρους αποτύπωσης των κρίσιμων υποδομών, όπως νοσοκομεία και σχολικές μονάδες, καθώς και της επικαιροποίησης των στοιχείων για τους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και ενδέχεται να χρειαστούν άμεση συνδρομή. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη επανεξέτασης των μητρώων εργοληπτών και της πραγματικής διαθεσιμότητας των μηχανημάτων έργου, αλλά και στην έγκαιρη εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων άλατος για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έντονων χιονοπτώσεων.

12 νέα μηχανήματα έργου για την Περιφέρεια Αττικής

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση της Περιφέρειας Αττικής με 12 νέα μηχανήματα έργου, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», τα οποία, όπως είπε, αναμένεται να παραληφθούν το προσεχές διάστημα. Η προμήθεια αυτή, όπως τονίστηκε, εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης των δυνατοτήτων των Περιφερειών της χώρας, με στόχο την υποστήριξη προληπτικών εργασιών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος μετεωρολογικής παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο, όπως σημείωσε, θα ενισχύσει τη δυνατότητα πρόγνωσης και παρακολούθησης της εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Όπως επισήμανε, έχουν ήδη εγκατασταθεί τέσσερα νέα μετεωρολογικά ραντάρ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα οποία βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία, ενώ έως το τέλος του έτους προβλέπεται η εγκατάσταση συνολικά επτά ραντάρ. Παράλληλα, έχει υπογραφεί σύμβαση για τέσσερα επιπλέον, με το δίκτυο να φτάνει συνολικά τα 11 μετεωρολογικά ραντάρ. Επιπλέον, όπως ανέφερε, έχουν τεθεί σε λειτουργία περισσότεροι από 30 σταθμοί ανίχνευσης κεραυνικής δραστηριότητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση του δικτύου των 110 μετεωρολογικών σταθμών. Οι νέες υποδομές, όπως υπογράμμισε, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης (nowcasting), στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και στην αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των επιχειρησιακών δυνάμεων, ενισχύοντας τις δυνατότητες του ΕΣΚΕΔΙΚ και των αρμόδιων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

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«Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε, να δούμε τα πρώτα βασικά συμπεράσματα και να δρομολογήσουμε ενέργειες που απαιτούν χρόνο μέχρι την επόμενη αντιπυρική περίοδο», δήλωσε ο κ. Τουρνάς και προσέθεσε ότι η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου ξεκινά από την επόμενη ημέρα της λήξης της προηγούμενης. Όπως είπε, στο πλαίσιο της σύσκεψης εξετάζεται η προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο, τόσο για τον πλημμυρικό κίνδυνο όσο και για τις χιονοπτώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. «Θα δούμε ποιες ενέργειες έχουν γίνει και ποιες απομένουν, γιατί στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου τη μέγιστη σημασία έχει η προετοιμασία, η πρόληψη. Την ώρα που θα εκδηλωθεί ένα έντονο φαινόμενο, τα περιθώρια παρέμβασης είναι πολύ περιορισμένα. Γι’ αυτό, όλοι μαζί, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι δασικές υπηρεσίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και οι εθελοντές μας, πρέπει να εξετάσουμε τι έχουμε κάνει και τι απομένει να κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας», σημείωσε.

Μειωμένες οι πυρκαγιές και οι καμένες εκτάσεις το 2026

Ο υπουργός κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, προχώρησε σε μια πρώτη αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου 2026, επισημαίνοντας ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν, καταγράφηκε σημαντική μείωση τόσο στον αριθμό των πυρκαγιών όσο και στις συνολικές καμένες εκτάσεις, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο εκδηλώθηκαν 4.816 πυρκαγιές, αριθμός μειωμένος κατά 24,5% σε σχέση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας, που ανέρχεται σε 6.369 πυρκαγιές. Οι συνολικές καμένες εκτάσεις περιορίστηκαν σε 344.000 στρέμματα, μειωμένες κατά 33%, ενώ οι καμένες δασικές εκτάσεις ανήλθαν σε 35.500 στρέμματα, παρουσιάζοντας μείωση 69% σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο.

Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι καθοριστική συμβολή στα αποτελέσματα αυτά είχαν οι δράσεις πρόληψης και περιορισμού της καύσιμης ύλης, η υλοποίηση των προγραμμάτων AntiNero, οι παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Όπως ανέφερε, για την υποστήριξη των προληπτικών δράσεων των Δήμων διατέθηκαν φέτος 50 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν περισσότερες από 770.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων και περίπου 15.000 καταγγελίες, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια πρόληψης των πυρκαγιών.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελεγκτικών και ανακριτικών δυνατοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη δημιουργία 37 Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ). Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν 402 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, επιβλήθηκαν περισσότερα από 1.000 διοικητικά πρόστιμα και καταγράφηκαν 17 προφυλακίσεις.

Τόνισε ότι ο περιορισμός των ενάρξεων αποτελεί βασική προτεραιότητα του σχεδιασμού, καθώς επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δυνάμεων, την ταχύτερη επέμβαση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι ακραίοι άνεμοι και οι μεγάλες πυρκαγιές στη Βοιωτία και την Αττική

Αναφερόμενος στις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, σημείωσε ότι καταγράφηκαν περισσότερες από 40 ημέρες με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 4 και έξι ημέρες με δείκτη κινδύνου 5, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως υπογράμμισε, οι ακραίες αυτές συνθήκες επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη μεγάλων πυρκαγιών, με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών καμένων εκτάσεων της χρονιάς καταγράφηκαν μέσα σε ένα τετραήμερο, από τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές.

Ειδική αναφορά έκανε στις μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου στη Βοιωτία και επεκτάθηκαν προς την Αττική, επισημαίνοντας ότι οι δύο πυρκαγιές στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο επηρέασαν συνολικά περίπου 150.000 στρέμματα. Όπως είπε, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό έκαψε περίπου 123.000 στρέμματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων στην Αττική.

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Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στις εξαιρετικά δυσμενείς ανεμολογικές συνθήκες, οι οποίες περιόρισαν δραστικά τη δυνατότητα επιχειρησιακής αξιοποίησης των εναέριων μέσων. Όπως σημείωσε, παρά τις συνεχείς εντολές απογείωσης και την κινητοποίηση των διαθέσιμων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, οι ισχυροί άνεμοι και οι αναταράξεις δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ρίψεων νερού. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι είχαν δοθεί 51 εντολές απογείωσης και μετάβασης εναέριων μέσων προς τις περιοχές των πυρκαγιών, χωρίς να καταστεί δυνατή η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους λόγω των καιρικών συνθηκών. Με βάση τα πρώτα συμπεράσματα, ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη προσαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε συνθήκες κατά τις οποίες η αεροπορική υποστήριξη δεν είναι εφικτή, με μεγαλύτερη έμφαση στην προετοιμασία και στην ενίσχυση των επίγειων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη σημασία της συνέχισης των προγραμμάτων AntiNero, της επέκτασης των καθαρισμών σε περιαστικές περιοχές και ζώνες μείξης δασικής βλάστησης και οικισμών, καθώς και της έγκαιρης συντήρησης και διάνοιξης δασικών δρόμων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή των μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας, των Δήμων και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ στις επιχειρήσεις στην περιοχή της Λούμπας, όπου οι νυχτερινές παρεμβάσεις διάνοιξης δρόμων συνέβαλαν στον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς προς το Αλεποχώρι.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την επανεξέταση του δικτύου υδροληψιών των εναέριων μέσων, με τη δημιουργία νέων σημείων ανεφοδιασμού και την εγκατάσταση δεξαμενών σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να περιορίζονται οι χρόνοι μετακίνησης και να αυξάνεται η συχνότητα των ρίψεων νερού κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο του 2027

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο του 2027 πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, με έγκαιρο, όπως είπε, προγραμματισμό των απαιτούμενων έργων και παρεμβάσεων, ενίσχυση της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αξιοποίηση των συμπερασμάτων της φετινής χρονιάς. Σημείωσε, επίσης, ότι η συνολική αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά της να παρουσιάζονται στη Βουλή των Ελλήνων τον Ιανουάριο.

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Κλείνοντας, ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με προσωπικό και σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, σημειώνοντας ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενισχυθεί με 150 επιπλέον πυροσβέστες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια του 2026 έχουν παραληφθεί περίπου 750 νέα οχήματα διαφόρων τύπων, ενώ το 2027 προβλέπεται η παραλαβή περίπου 220 επιπλέον υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.

Ακόμη, επισήμανε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, ενώ παράλληλα προωθείται ο σχεδιασμός του «ΑΙΓΙΣ ΙΙ», με στόχο τη συνέχιση της αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και την περαιτέρω ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος στάθηκε στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ούτως ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα απέναντι στην κλιματική κρίση. Επιπλέον μίλησε για την επικαιροποίηση των σχεδίων δράσης και πρόληψης προκειμένου να προετοιμαστεί ο μηχανισμός όσο το δυνατόν καλύτερα ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα πλημμυρικά φαινόμενα.

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Στην σημασία της πρόληψης στάθηκε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της ενημέρωσης αλλά και στην αξιοποίηση του 112. «Βάζουμε όλο το μηχανισμό σε εγρήγορση. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να ενημερωθεί ο πληθυσμός για να μπορέσει να προφυλαχθεί.

Στον πλημμυρικό κινδύνο όσο πιο γρήγορα ενημερωθεί κάποιος και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες ή οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι με ευθύνη κάθε δήμου, τόσο με περισσότερη ασφάλεια θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον οποιονδήποτε κίνδυνο», σημείωσε ο κ. Παπαευσταθίου

Παράλληλα αναφέρθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα και στη δουλειά που έχει «κάνει» χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική» τονίζοντας ότι το ΠΣ κινείται κι αυτό στο «κομμάτι της πρόληψης». Όπως είπε τόσο στις πλημμύρες όσο και στις χιονοπτώσεις αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία «είναι να προλάβουμε την καταστροφή πριν εκδηλωθεί γιατί μετά δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμη και θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα». «Όλοι μαζί να προχωρήσουμε και στη φετινή χειμερινή περίοδο με ένα και μοναδικό κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής αυτό θα το έχουμε πάνω από όλα πέρα από οτιδήποτε άλλο και από εκεί και πέρα την προστασία των κρίσιμων υποδομών και του περιβάλλοντος», κατέληξε ο κ. Παπαευσταθίου.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρος Καμπούρης σημείωσε ότι τα καταστροφικά συμβάντα αυξάνονται. Όπως είπε το 2024 τα καταστροφικά συμβάντα ήταν 15, το 2025 ανήλθαν στα 38 και φέτος μέχρι τον Νοέμβριο ανέρχονται σε 45. Παράλληλα τόνισε ότι αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των αυτοψιών, των επανελέγχων δηλαδή. Όπως είπε οι επανέλεγχοι το 2024 ήταν 1052, το 2025 ήταν 1275 και το 2026 έχουν φτάσει τους 4.500. Προσέθεσε δε ότι αύξηση καταγράφουν κυρίως τα πλημμυρικά συμβάντα ωστόσο επισήμανε ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές στα κτίρια προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές. «Το ποσοστό των κίτρινων και κόκκινων σπιτιών μετά από τους επανελέγχους για την τριετία 2024-2026 δείχνει ότι πάνω από το 65% των κτιρίων που ελέγχθηκαν ήταν κίτρινα και κόκκινα μετά από δασική πυρκαγιά. Οι δασικές πυρκαγιές είναι αυτές που δημιουργούν τις μεγαλύτερες καταστροφές στο κτιριακό απόθεμα και κτιριακό ιστό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Καταλήγοντας σημείωσε: «Να χρησιμοποιούμε τις εμπειρίες που αποκομίζουμε από την καθημερινή λειτουργία και να τις ενσωματώνουμε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ψηφιοποιούμε την υπηρεσία για να είμαστε ταχύτεροι και πιο ακριβείς στο ποιος πρέπει να πάρει την επιχορήγηση κι ευελπιστούμε να είμαστε χρήσιμοι και στην τρέχουσα αλλά και στην επόμενη περίοδο για την ανακούφιση των πληγέντων».

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Τέλος, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας, επισήμανε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα για την προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο έχει λάβει υπόψιν του για τον σχεδιασμό του τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και το “ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΙΙ” και το “ΒΟΡΕΑΣ” ενώ προσέθεσε ότι περαιτέρω επιχειρησιακές αποφάσεις λαμβάνονται υπόψη από το περιεχόμενο της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου αλλά και ειδικών της ΕΜΥ. «Η Αττική καλύπτεται από ένα πυκνό δίκτυο μονάδων επιχειρησιακών που αριθμεί τις 28 συμπεριλαμβανόμενου και τις ειδικές μονάδες, την 1η ΕΜΑΚ, το ειδικό μηχανοκίνητο τμήμα ΜΕΤΠΕ και τη μεγαλύτερη μονάδα σε όλη τη χώρα την ΕΜΟΔΕ», υπογράμμισε και τόνισε ότι προτεραιότητά τους στον σχεδιασμό είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ακόμη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αττικής Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας, Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Γενικός Συντονιστής Νοτίου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Αστέριος Τσιούρβας, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Βικέντιος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Παιανίας και Πρόεδρος ΣΠΑΥ Ισίδωρος Μάδης, ο Πρόεδρος ΣΠΑΠ και Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλειος Ξυπολυτάς, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, ο Υποδιοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχος Αριστομένης Κυριαζής, ο Επόπτης του ΕΣΚΕΔΙΚ/ΚΕΠΙΧ του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Πλοίαρχος Παντελής Προκοπίου, ο Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσης Σιώμος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Τάσος Μάνος, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των δασαρχείων, των παραχωρισιούχων των αυτοκινητοδρόμων, των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.

ΑΠΕ ΜΠΕ