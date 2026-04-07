Εκτάκτως ενόψει Πάσχα: Συσκέψεις για ασφάλεια εφοδιασμού και ηλεκτροδότησης με Παπασταύρου-Τσάφο - iefimerida.gr

Σειρά κρίσιμων συσκέψεων για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του Πάσχα συγκαλούν ΥΠΕΝ και αγορά.

Σειρά συσκέψεων με αντικείμενο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, καθώς και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θα έχουν αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος με φορείς της ενεργειακής αγοράς.

Στόχος της σειράς επαφών είναι η διασφάλιση της επάρκειας και σταθερότητας στην παραγωγή και διάθεση ενέργειας, καθώς και η αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων που απορρέουν από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις.

Παρουσία φορέων της αγοράς

Στις συσκέψεις που συγκαλούνται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καθώς και των βασικών διαχειριστών των δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, όπως ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Επίσης, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι διυλιστηρίων, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης των υποδομών και των προμηθειών.

Επιδράσεις από τη Μέση Ανατολή

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα τεθούν επίσης οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδίως σε ό,τι αφορά την προμήθεια καυσίμων και φυσικού αερίου, καθώς και οι στρατηγικές αντιμετώπισης πιθανών διαταραχών.

Οι αρμόδιοι αναμένεται να αξιολογήσουν τα σενάρια κινδύνου και να εξετάσουν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, ενόψει της αυξημένης ζήτησης που παραδοσιακά καταγράφεται κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Στόχος η ομαλή ηλεκτροδότηση

Η συγκέντρωση των βασικών φορέων της ενεργειακής αλυσίδας και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας θα καλυφθούν με αξιοπιστία, χωρίς διακοπές στην ηλεκτροδότηση και επάρκεια στα συστήματα φυσικού αερίου και καυσίμων.

Οι σχετικές αποφάσεις και εκτιμήσεις που θα προκύψουν από τις συσκέψεις αναμένεται να αξιοποιηθούν στην τελική στρατηγική του ΥΠΕΝ για την ενεργειακή διαχείριση της περιόδου του Πάσχα.