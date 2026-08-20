Φονικό στη Σύρο: «Μπαμπά, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι» -Τα τελευταία λόγια της διασώστριας του ΕΚΑΒ στον πατέρα της - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κίνητρο που την οδήγησε έξω από την κατοικία του 41χρονου κατηγορουμένου το απόγευμα της 23ης Ιουλίου.

Η γυναίκα είχε μαζί της ένα σακίδιο και ένα μαχαίρι, ενώ φέρεται να είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να φορούσε ιατρικά γάντια.

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Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες αποτελούν αντικείμενο έρευνας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος για τον οποίο μετέβη στο σημείο.

«Μπαμπά, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι»

Ο πατέρας της 41χρονης μίλησε στο STAR και περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το μοιραίο περιστατικό.

«Ήταν έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ερείπια είμαστε, ερείπια εγώ κι η μάνα της, είμαστε ερείπια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη του πριν φύγει από το σπίτι.

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«Στις 4 ήταν εδώ στο σπίτι. "Μπαμπά", μου λέει, "πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι". Κατά τις επτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει: "Έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσανε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο". Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», είπε.

Ο πατέρας της 41χρονης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το θανατηφόρο χτύπημα δεν ήταν αποτέλεσμα άμυνας, αλλά έγινε με πρόθεση να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος», υποστήριξε.