Σύρος: Εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» μετά από απειλή για εκρηκτικό μηχανισμό [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», σημαίας Παναμά, προχώρησαν για προληπτικούς λόγους ασφαλείας οι αρμόδιες αρχές στο λιμάνι της Σύρου, έπειτα από καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλά του.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα , άγνωστο άτομο επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου VHF με το κρουαζιερόπλοιο, αναφέροντας ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στα ύφαλά του.

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Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.

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Στο σημείο πραγματοποιούνται έρευνες από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης και ιδιώτη δύτη, ενώ αναμένεται η συνδρομή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τη Χάιφα του Ισραήλ, μεταφέροντας 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, συνολικά 1.537 άτομα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.