 Σύρος: Αρνητικοί οι έλεγχοι για εκρηκτικό μηχανισμό στο «Crown Iris» -Επιβιβάστηκαν ξανά στο πλοίο οι επιβάτες - iefimerida.gr
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Σύρος: Αρνητικοί οι έλεγχοι για εκρηκτικό μηχανισμό στο «Crown Iris» -Επιβιβάστηκαν ξανά στο πλοίο οι επιβάτες

Crown Iris
«Crown Iris»
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», σημαίας Παναμά, στο λιμάνι της Σύρου, μετά την καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλά του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) διενήργησε έλεγχο στο πλοίο, χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών πραγματοποιήθηκε εκ νέου η επιβίβαση των επιβατών, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μεταφέρει 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, συνολικά 1.537 άτομα, πρόκειται να αποπλεύσει από τη Σύρο με προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ, συνεχίζοντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών ξεκίνησε έπειτα από αναφορά αγνώστου μέσω ασυρμάτου VHF για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του πλοίου, με τον πλοίαρχο να ενημερώνει αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου.

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