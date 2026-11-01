Απάτη με ΜΚΟ που έκλεβε δωρεές: Η σύντροφος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο κύκλωμα απάτης με τη ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε το Mega, η 35χρονη σύντροφος του επικεφαλής του κυκλώματος είχε καταγγελθεί το 2018 για υπεξαίρεση χρημάτων που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση ενός άρρωστου παιδιού, ενώ η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια.

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Όπως προκύπτει από την καταγγελία, τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι είχε ήδη ιδρύσει τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Στις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος της 35χρονης, η οποία φέρεται να είχε εργαστεί εθελοντικά σε άλλη οργάνωση. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, πλησίαζε πολίτες στον δρόμο, παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΚΟ και ζητούσε χρήματα για ένα παιδί που έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο εξωτερικό για νοσηλεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μήνυση, η γυναίκα δεν είχε εξουσιοδότηση από την οργάνωση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ τα χρήματα που συγκέντρωσε δεν αποδόθηκαν ποτέ στην ΜΚΟ. Η υπόθεση είχε πάρει τότε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένα περιστατικό που αφορά τον 37χρονο αρχηγό του κυκλώματος, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του. Συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανή και φορούσαν full face.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα την επόμενη ημέρα, οι δράστες τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και του ζητούσαν χρήματα. Το περιστατικό δηλώθηκε ως απόπειρα ληστείας, καθώς οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν κάτι.

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Επιχείρησαν να κλέψουν χρήματα και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει το Mega, το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη – Ραφαήλ, ο οποίος είχε συγκινήσει το πανελλήνιο.

Όπως αναφέρθηκε, για τη νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό χρειάζονταν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, με τη σχετική προσπάθεια να έχει αναλάβει επίσημα το σωματείο MDA Hellas, που φροντίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει και σε αυτή την υπόθεση, καλώντας πολίτες να μην καταθέτουν χρήματα στον επίσημο φορέα, αλλά να ενισχύουν το δικό του σωματείο. Οι δωρεές θα γίνονταν με την αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ», ενώ φέρεται να είχαν στηθεί και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

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Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται να επεκτεινόταν και σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σε εκδηλώσεις όπου εμφανίζονταν γνωστοί τραγουδιστές, το κύκλωμα φέρεται να τοποθετούσε κουτιά για τη συγκέντρωση χρημάτων.

