Σύντομη νοσηλεία σε θεραπευτήριο της Λάρισας είχε η Μαρέβα Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Σύντομη νοσηλεία σε θεραπευτήριο της Λάρισας είχε η Μαρέβα Μητσοτάκη

Μαρέβα Μητσοτάκη / Φωτογραφία: NDP Photo-ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Σύντομη νοσηλεία σε θεραπευτήριο της Λάρισας, λόγω μιας στομαχικής διαταραχής, είχε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το onlarissa, η κυρία Μητσοτάκη ταξίδευε με το αυτοκίνητό της και ενώ βρισκόταν στην Εθνική Οδό αισθάνθηκε μια μικρή αδιαθεσία. Αμέσως πήγε στο Ιασώ Λάρισας και έκανε ιατρικές εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κυρία Μητσοτάκη μετά το πέρας των εξετάσεων -και αφού δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό- αποχώρησε για να συνεχίσει το ταξίδι της, γράφει το τοπικό μέσο.

Πρόσφατα, η κυρία Μητσοτάκη είχε υποβληθεί σε επέμβαση στα χέρια ύστερα από ατύχημα που είχε στην Ιταλία, όταν είχε βρεθεί στο Μιλάνο με τον πρωθυπουργό, με αφορμή την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η Μαρέβα Μητσοτάκη είχε κάνει την εγχείρηση στο ΚΑΤ. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της ήταν το βράδυ της Ανάστασης σε εκκλησία στα Χανιά, με τον πρωθυπουργό.

