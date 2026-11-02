Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας: Συμμετοχή στην κινητοποίηση της 4ης Νοεμβρίου -Πρόταση για απεργία στις 25 - iefimerida.gr

Τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση που διοργανώνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Σωματείων Αττικής την Τετάρτη στις 18:30, στο υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας καλεί τους επαγγελματίες του κλάδου να λάβουν μαζικά μέρος.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιοτεχνική αρτοποιία

Στην ανακοίνωσή της, η συντεχνία αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιοτεχνική αρτοποιία, εστιάζοντας στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, τη φορολογία, την τεκμαρτή φορολόγηση, τις επιβαρύνσεις στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες, καθώς και στον ανταγωνισμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

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Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), στις 25 Οκτωβρίου, κατέθεσε πρόταση για μαζική συμμετοχή των αρτοποιών στην κινητοποίηση της ΟΒΣΑ, καθώς και για την προκήρυξη κλαδικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου, ημέρα πανελλαδικής απεργίας.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, οι προτάσεις αυτές δεν έγιναν δεκτές προς συζήτηση από την ηγεσία της ΟΑΕ, η οποία δεν έλαβε απόφαση για κινητοποιήσεις.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση της 4ης Νοεμβρίου και απευθύνει κάλεσμα στους αρτοποιούς να δώσουν το «παρών», ενώ επαναφέρει την πρότασή της για κλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου, με αίτημα την αντιμετώπιση των οικονομικών επιβαρύνσεων που, όπως υποστηρίζει, απειλούν τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ