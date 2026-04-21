Συντάξεις Μαΐου: Εβδομάδα πληρωμών -Πότε και τι ώρα μπαίνουν τα χρήματα - iefimerida.gr

Εβδομάδα πληρωμών για τις συντάξεις Μαΐου είναι αυτή που ήδη διανύουμε.

Eιδικότερα, όλες οι πληρωμές θα γίνουν σε μια εβδομάδα πριν το τέλος του Απριλίου, αρχής γενομένης από τις 23 Απριλίου με τους συνταξιούχους των Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), αλλά και όσων λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, να είναι οι πρώτοι που θα δουν τα χρήματά τους στα ΑΤΜ, μετά τις 17.00 το απόγευμα της Πέμπτης.

Ακολουθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου οι καταβολές των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα λεφτά, όπως γίνεται πάντα, θα φανούν στους λογαριασμούς, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη πληρωμή.

Οι επίσημες ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων Μαΐου

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Fast track «εκδίκαση» των ενστάσεων για τις συντάξεις

Εν τω μεταξύ, διαδικασία ταχείας εκκαθάρισης των εκκρεμών ενστάσεων συνταξιούχων κατά του ΕΦΚΑ για το ύψος των αποδοχών τους θα «τρέξει» η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Με διάταξη που ψήφισε στις αρχές Απριλίου η κοινοβουλευτική πλειοψηφία καταργούνται όλες οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ (οι οποίες απασχολούνταν με κάθε λογής ενστάσεις των ασφαλισμένων και όχι μόνο των συνταξιούχων) και αντικαθίστανται με ένα κεντρικό όργανο «εκδίκασης» των ενστάσεων στην Αθήνα.