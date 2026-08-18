Παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη, μετά από καταγγελίες για άρνηση παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς - iefimerida.gr

Την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προκάλεσαν καταγγελίες για περιστατικά άρνησης παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς λόγω εθνικότητας-καταγωγής.

Σε ανακοίνωσή της η ανεξάρτητη αρχή σημειώνει πως η άρνηση παροχής υπηρεσιών λόγω εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής διώκεται αυτεπαγγέλτως και προβλέπει ποινές φυλάκισης που ξεκινούν τους έξι μήνες και μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα τρία έτη, ενώ προβλέπεται και χρηματική ποινή από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την έντονη ανησυχία του για σειρά καταγγελιών που αφορούν περιστατικά άρνησης παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς πολίτες, τονίζοντας ότι «η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσία που προσφέρεται στο κοινό με κριτήριο την εθνικότητα ή την εθνική καταγωγή του ενδιαφερομένου δεν συμβιβάζεται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Η επίκληση πολιτικών, ιδεολογικών ή άλλων πεποιθήσεων δεν αίρει την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί απαγόρευσης των διακρίσεων κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο κοινό».

Έκκληση για παροχή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις

Παράλληλα, η ανεξάρτητη Αρχή απευθύνει έκκληση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες να τηρούν απαρέγκλιτα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες τους παρέχεται χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή άλλου προστατευόμενου χαρακτηριστικού.

Τέλος, καλεί τις αρμόδιες διοικητικές και διωκτικές αρχές να μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση, την απαγόρευση των διακρίσεων και την καταπολέμηση των ρατσιστικών συμπεριφορών, διερευνώντας κάθε σχετική καταγγελία και λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα.