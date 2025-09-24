 Θράσος: Μπούκαρε σε συνεργείο ενώ ήταν μέσα ο ιδιοκτήτης -Κάτω από τη μύτη του, έκλεψε το ταμείο [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θράσος: Μπούκαρε σε συνεργείο ενώ ήταν μέσα ο ιδιοκτήτης -Κάτω από τη μύτη του, έκλεψε το ταμείο [βίντεο]

Μπούκαρε σε συνεργείο την στιγμή που βρισκόταν μέσα ο ιδιοκτήτης και κάτω από τη μύτη του έκλεψε το ταμείο
Μπούκαρε σε συνεργείο την στιγμή που βρισκόταν μέσα ο ιδιοκτήτης και κάτω από τη μύτη του έκλεψε το ταμείο
Με περίσσιο... θράσος κλέφτης εισέβαλε σε συνεργείο της Αττικής, ενώ ο ιδιοκτήτης βρισκόταν ακόμα μέσα και κατάφερε να γίνει καπνός με χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο νεαρός Ρομά δεν έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του συνεργείου και αφού ψαχούλεψε σε συρτάρια και ταμειακή μηχανή κατάφερε να βρει πάνω από 1.000 ευρώ και να τα αρπάξει χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο του STAR, φαίνονται οι κινήσεις του νεαρού ληστή εντός του συνεργείου, ο οποίος αθόρυβα και με προσεκτικές κινήσεις περνάει απαρατήρητος από τον ιδιοκτήτη και γίνεται καπνός με τη λεία.

