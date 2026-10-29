Συνεργασία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Νότιας Καρολίνας με αιχμή την εκπαίδευση και την έρευνα - iefimerida.gr

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας (University of South Carolina) των ΗΠΑ, σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στην Αίθουσα της Συγκλήτου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Πρόεδρος του University of South Carolina, Καθηγητής Michael Amiridis.

Στόχος της συμφωνίας είναι η ακαδημαϊκή και ερευνητική συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων, μέσα από προγράμματα σπουδών, ανταλλαγή φοιτητριών και φοιτητών, ερευνητριών, ερευνητών και μελών ΔΕΠ, καθώς και την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

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Μέσα από δράσεις τα δύο Ιδρύματα επιδιώκουν να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή αριστεία, να διευρύνουν τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και δικτύωσης των δύο Πανεπιστημίων και των ακαδημαϊκών τους κοινοτήτων, καθώς και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.

Η Συμφωνία θα έχει διάρκεια πέντε ετών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα εξειδίκευσης και διεύρυνσης των πεδίων συνεργασίας μέσω πρόσθετων παραρτημάτων.

Κυριάκος Αναστασιάδης: «Η εξωστρέφεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου περνά μέσα από σταθερές διεθνείς συνεργασίες»

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τη διεύρυνση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών του συνεργασιών.

Στόχος μας είναι η συνεργασία να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, με νέα προγράμματα σπουδών, ανταλλαγές φοιτητριών, φοιτητών και επιστημόνων, μεταφορά τεχνογνωσίας και κοινές πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Πιστεύουμε ότι η θεσμική συνεργασία των Πανεπιστημίων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η αξιοποίηση της επιστημονικής εμπειρίας προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και διεθνώς διασυνδεδεμένο δημόσιο Πανεπιστήμιο».

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Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με ιστορία από το 1801 και υψηλή ερευνητική δραστηριότητα

Το University of South Carolina είναι δημόσιο ερευνητικό Πανεπιστήμιο με έδρα την Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδρύθηκε το 1801 και αποτελεί το εμβληματικό Ίδρυμα του πανεπιστημιακού συστήματος της πολιτείας, καθώς και το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιό της ως προς τον αριθμό των φοιτητριών και φοιτητών. Διαθέτει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα και περιλαμβάνεται στην κατηγορία R1, η οποία αφορά σε Πανεπιστήμια με πολύ υψηλή ερευνητική δραστηριότητα. Ο Πρόεδρος του University of South Carolina, Καθηγητής Michael Amiridis, είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.