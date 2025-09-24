Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του «Blue Star Chios» για τον θάνατο του 20χρονου - iefimerida.gr

Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του Α' μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Chios» προχώρησαν οι λιμενικές αρχές.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, μετά τον θάνατο του 20χρονου μέλους του πληρώματος του πλοίου.

«Blue Star Chios»: Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση διενεργεί το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ο νεαρός ναυτικός σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή στον Πειραιά και πραγματοποιούσε εκπαιδευτικό ταξίδι. Είχε μόλις 15 ημέρες στη δουλειά.

«Το παιδί ήταν καθαριστής. Το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα θα το βρουν οι αρμόδιοι. Πήγε να περάσει την πόρτα και εγκλωβίστηκε. Ήταν ένα νέο παιδί, με λίγες γνώσεις της θάλασσας, σε ένα δύσκολο κομμάτι της δουλειάς. Ήταν πρώτο μπάρκο, δεν είχε εμπειρία, πιστεύω ότι είναι ζήτημα εξοικείωσης των νέων ναυτικών σε έναν χώρο δύσκολο» είπε στο iefimerida﻿ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «ο Στέφενσων», Βαγγέλης Γαλανόπουλος.

Το απόγευμα, ναυτεργάτες κατέθεσαν λουλούδια στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 20χρονος.

Φωτογραφίες:

Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI