 Συνελήφθησαν νεαροί στη Θεσσαλονίκη για κλοπές ηλεκτρικών πατινιών και ρούχων - iefimerida.gr
Συνελήφθησαν νεαροί στη Θεσσαλονίκη για κλοπές ηλεκτρικών πατινιών και ρούχων

Ομάδα ΔΙΑΣ
Φωτογραφία: Eurokinissi / Βασίλης Παπαδόπουλος
Σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης για δύο υποθέσεις κλοπών με πρωταγωνιστές νεαρούς δράστες.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν στην περιοχή της Ξηροκρήνης, δύο άτομα, 21 και 15 ετών, καθώς είχαν διαρρήξει κατάστημα ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών και scooter στο κέντρο της πόλης, απ' όπου αφαίρεσαν πέντε ηλεκτρικά πατίνια και τέσσερις μπαταρίες ηλεκτρικών μοτοσικλετών.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε περίπου 6.000 ευρώ.

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που είχαν κλέψει ρούχα από κατάστημα

Σε δεύτερο περιστατικό, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» προχώρησαν στη σύλληψη ανηλίκων, ηλικίας 17 και 16 ετών (αγόρι και κορίτσι, αντίστοιχα), οι οποίοι φέρονται να αφαίρεσαν διάφορα ενδύματα από κατάστημα.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε ότι η 16χρονη δεν είχε προβεί ποτέ στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ως όφειλε.

Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

