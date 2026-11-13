Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για τη ληστεία σε βάρος 76χρονης στο Μαρούσι -Αναζητείται ο τρίτος δράστης [βίντεο]

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο από τους τρεις δράστες της επίθεσης σε βάρος ηλικιωμένης στο Μαρούσι, κατά τη διάρκεια της οποίας της αφαίρεσαν μία χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό, ενώ αναζητείται το τρίτο άτομο που έχει ταυτοποιηθεί.

Όλα έγιναν το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν τις 10:00, όταν ένας εκ των ληστών ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, άπλωσε το χέρι του και τράβηξε την άτυχη γυναίκα, με αποτέλεσμα να της φύγει από τα χέρια το καρότσι που είχε με τα ψώνια.

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Στη συνέχεια, ο ληστής έβαλε το χέρι του στον λαιμό της ηλικιωμένης. Μάλιστα, από τη δύναμη που χρησιμοποίησε ο δράστης, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος, με τους τρεις ληστές να τρέπονται σε φυγή.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης σε βάρος της ηλικιωμένης στο Μαρούσι

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν απογευματινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας σε βάρος 76χρονης γυναίκας στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου 2026, στο Μαρούσι, τρία άτομα προσέγγισαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση σωματικής βίας, επιχείρησαν να της αφαιρέσουν χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της.

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Για την εξιχνίαση της υπόθεσης άμεσα διενεργήθηκε προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν οι 3 δράστες.

Απογευματινές ώρες σήμερα μετά από επιστάμενες έρευνες αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο εκ των δραστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».