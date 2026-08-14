Συνελήφθη στην Φιλοθέη 48χρονος για υπόθεση δολοφονίας από το 2006 - iefimerida.gr

Στην σύλληψη ενός 48χρονου Αλβανικής καταγωγής προχώρησε η ΕΛΑΣ στη Φιλοθέη.

Πρόκειται για άτομο για το οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Αλβανία, για υπόθεση δολοφονίας.

Ο 48χρονος κατηγορείται ότι το 2006 στα Τίρανα της Αλβανίας, τραυμάτισε θανάσιμα έναν ομοεθνή του, πυροβολώντας τον με όπλο και από τότε αναζητούνταν. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.