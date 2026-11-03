 Συνελήφθη στην Αττική 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων -Είχε πάνω από 3.900 αρχεία, ακόμη και με παιδιά 12 ετών - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στην Αττική 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων -Είχε πάνω από 3.900 αρχεία, ακόμη και με παιδιά 12 ετών

Χειροπέδες
Χειροπέδες / INTIME
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 30-10-2026 σε περιοχή της Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 52χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, η οποία αφορούσε τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας και συγκεκριμένα της πορνογραφίας ανηλίκων από ημεδαπό, διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διατηρούσε πλήθος αρχείων με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, με επακόλουθο τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και το χρηματικό ποσό των -3.555- ευρώ.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι εντοπίστηκε ψηφιακός φάκελος που περιείχε πάνω από 3.900 αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου, μερικά εκ των οποίων απεικόνιζαν ανήλικους ακόμα και 12 ετών.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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