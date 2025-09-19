Συνελήφθη στην Αθήνα βαρυποινίτης που είχε αποδράσει από τις φυλακές Τίρυνθας - iefimerida.gr

Ο 47χρονος που είχε αποδράσει τον περασμένο Ιούνιο από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης σε διαμέρισμα στην Αθήνα.

Η σύλληψη έγινε ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο συλληφθείς είχε πλούσιο παρελθόν με βαριά κακουργήματα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, ληστείες, κλοπές, πλαστογραφίες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πλέον, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του δραπέτη στην Τίρυνθα:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αθήνα, 47χρονος ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο είχε δραπετεύσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας σε περιοχή της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 47χρονος.

Πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για σωρεία ποινικών αδικημάτων, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες, σύσταση συμμορίας που διέπραττε κλοπές και πλαστογραφίες, αντίσταση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για τροχονομικές παραβάσεις.

Στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας εξέτιε συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 9 μηνών (εκτιτέα 20 έτη) για ληστείες κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου από κοινού.

Ο 47χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».