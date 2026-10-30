Συνελήφθη στη Λευκάδα το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού που πυρπόλησε σπίτι και αυτοκίνητα τριών πρώην του τη νύχτα, στην Αθήνα - iefimerida.gr

Ο 46χρονος, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, αφού έκανε τρεις εμπρησμούς τη νύχτα στην Αθήνα προκαλώντας τρόμο και απόγνωση σε δυο γειτονιές της Γλυφάδας και μια του Νέου Ηρακλείου, μετέβη όπως φαίνεται στη Λευκάδα όπου και συνελήφθη.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ από το πρωί, με τον 46χρονο σε δυο ώρες να κάνει τρεις διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις σε τρεις πρώην συντρόφους του, καταστρέφοντας το σπίτι της μιας και τα αυτοκίνητα των άλλων δύο.

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Το διαμέρισμα της πρώην του στη Γλυφάδα έγινε πραγματικά στάχτη και κάηκε ολοσχερώς, όπως στάχτη έγινε και το αυτοκίνητο άλλης πρώην του επίσης στη Γλυφάδα που έκαψε στη συνέχεια. Ακολούθως μετέβη στο Νέο Ηράκλειό όπου πυρπόλησε το αυτοκίνητο άλλης πρώην συντρόφου του που ήταν παρκαρισμένο στην πιλοτή πολυκακτοικίας. Από τον εμπρησμό αυτό προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές στην πολυκατοικία ενώ η φωτιά στην πιλοτή επεκτάθηκε και σε άλλο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος της ΠΑ συνελήφθη εν τέλει πριν από λίγο στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο διαμέρισμα επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

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Οι φωτογραφίες από τα αποτελέσματα του τριπλού εμπρησμού του 46χρονου, τη νύχτα

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