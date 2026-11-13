Συνελήφθη ο Οδυσσέας Δήμας για χορήγηση αναβολικών σε αθλητές άρσης βαρών -Έδινε ουσίες και στον ανήλικο γιο του

Στη σύλληψη του 58χρονου προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα, που έχει διατελέσει και προπονητής της Εθνικής ομάδας, για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως προέκυψε, από τον Απρίλιο του 2024 προχωρούσε με την ιδιότητα του προπονητή στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, σε αγώνα, χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον ανήλικο αθλητή γιο του. Κατά πληροφορίες, στο δείγμα ούρων εντοπίστηκε ουσία «οξανδρολονη».

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Στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα βρέθηκαν 17 κάρτες αθλητών που είναι στο σωματείο του αδελφού του, του Πύρρου Δήμα. Στον χώρο του σωματείου προπονούσε παράνομα αθλητές.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη προπονητή άρσης βαρών

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 58χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον κατηγορούμενο και στον αθλητή.

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Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

συσκευή τηλεφώνου και

15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.