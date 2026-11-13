«Ελεγχόμενη παράδοση» στο Χαλάνδρι: Συνελήφθη άνδρας που παρέλαβε δέμα από τις ΗΠΑ με 2,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Μια ακόμα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ οδήγησε στη σύλληψη ενός 21χρονου στο Χαλάνδρι, ο οποίος φέρεται να παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα στο οποίο υπήρχαν περισσότερα από δύο κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026, όταν το ύποπτο ταχυδρομικό δέμα εντοπίστηκε από το Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών.

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Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του υπήρχε μία μαύρη πλαστική συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 260 γραμμαρίων.

Επιχείρηση «Ελεγχόμενης Παράδοσης»

Ακολούθησε η οργάνωση επιχείρησης «Ελεγχόμενης Παράδοσης», με στόχο να εντοπιστεί ο τελικός παραλήπτης και να διαπιστωθεί ποιος βρισκόταν πίσω από την παραλαβή του παράνομου φορτίου.

Το δέμα, με αποστολέα εταιρεία στις ΗΠΑ τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση, μέχρι τη στιγμή που ο παραλήπτης εμφανίστηκε.

Στις 13:30 το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου, μέσα σε κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ, στο Χαλάνδρι, ο νεαρός άνδρας παρέλαβε το δέμα και συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.



Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν συνολικά 2.260 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του ο συλληφθείς.



Για την υλοποίηση της ελεγχόμενης παράδοσης είχαν προηγηθεί οι προβλεπόμενες εισαγγελικές και δικαστικές διαδικασίες, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τον Εισαγγελέα που εποπτεύει τη ΔΑΟΕ και επικυρώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε βάρος του συλληφθέντος δεν προκύπτει να υπάρχει ποινικό παρελθόν .

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από τη συγκεκριμένη αποστολή ναρκωτικών υπάρχει ευρύτερο δίκτυο διακίνησης.