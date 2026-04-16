Συνελήφθη ο άνδρας που απέδρασε από τη ΔΕΕ - iefimerida.gr

Συνελήφθη ο 55χρονος Μολδαβός που απέδρασε νωρίτερα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, στη λεωφόρο Αθηνών.



Ο άνδρας, όπως μετέδωσε νωρίτερα το iefimerida.gr, απέδρασε από τη ΔΕΕ, λίγο μετά τις 11:30. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή του Νέου Κόσμου

Πρόκειται για 55χρονο ο οποίος είχε συλληφθεί με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή της Καλλιθέας.

Ο ίδιος είχε μεταφερθεί στη ΔΕΕ για αποτυπώματα και καταγραφή στοιχείων.



Υπό άγνωστες συνθήκες, κατάφερε να αποδράσει. Για την υπόθεση αναμένεται να διαταχθεί ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες απόδρασης.