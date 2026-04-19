Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων -Σεσημασμένος για ναρκωτικά και ασέλγεια - iefimerida.gr

Συνελήφθη και ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στην οδό Λιοσίων.

Ο οδηγός ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν οι Αρχές, καθώς είχαν γίνει τρεις συλλήψεις, αλλά δεν είχαν εντοπίσει αυτόν που φερόταν να οδηγούσε τη μηχανή με την οποία παρέσυρε το νεαρό κορίτσι.

To μεσημέρι κατάφεραν οι Αρχές να τον ταυτοποιήσουν και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Κυψέλης όπου η προσαγωγή έχει μετατραπεί σε σύλληψη.

Πρόκειται για άτομο από το Σουδάν, ο οποίος εμφανίστηκε στις Αρχές και πρόκειται -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- για άτομο που έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υποθέσεις ασέλγειας και απειλές.

Εξετάζεται επίσης αν είχε στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.

Απόπειρα υπόθαλψης από δύο συλληφθέντες

Με τη σύλληψη του Σουδανού, 4 άτομα κρατούνται για το τροχαίο, οι οποίοι όπως προκύπτει προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη του.

Η πρώτη σύλληψη αφορά μία 20χρονη η οποία πήγε στο τμήμα μετά το τροχαίο και δήλωσε κλοπή της μηχανής, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, επίσης 20χρονος, φέρεται να είναι ο διαχειριστής της μηχανής σύμφωνα με τα λεγόμενα της πρώτης. Αμφότεροι ωστόσο προσήχθησαν και μετά ακολούθησε σύλληψη, καθώς φέρονται να έχουν δώσει ψευδή στοιχεία για το ατύχημα, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζουν τον δράστη.

Αργά το βράδυ, ο συνοδηγός της μηχανής εμφανίστηκε στο τμήμα και επιβεβαίωσε τις συνθήκες του τροχαίου, λέγοντας ότι ο οδηγός είχε το όνομα Πέτρος και συνελήφθη και αυτός.

Οι πρώτοι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή κατάθεση.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Λιοσίων

Το τροχαίο έγινε χθες, επί της οδού Λιοσίων στις 17:45.

Η 16χρονη αφού κοίταξε αριστερά και δεξιά, πήγε να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η μηχανή που κινούνταν καθοδικά, έκανε προσπέραση ενός ΙΧ από τα αριστερά του και πάνω σχεδόν στη διαχωριστική λωρίδα και έπεσε με δύναμη πάνω στη νεαρή κοπέλα. Ενώ έπεσαν οδηγός και συνοδηγός στο οδόστρωμα, αφού σηκώθηκαν, έφυγαν και εγκατέλειψαν το κορίτσι αβοήθητο.

Η νεαρή νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.