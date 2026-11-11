Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που έκανε τη συντήρηση στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη -Στο Χημείο του Κράτους το υγρό που προκάλεσε αναθυμιάσεις - iefimerida.gr

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού, από τις εργασίες της οποίας προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί﻿.

Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, προκειμένου να ολοκληρωθούν πρώτα οι καταθέσεις. Σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Όσον αφορά τους δύο εργαζόμενους/συντηρητές, αφέθηκαν ελεύθεροι.

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Να σημειωθεί ότι αναμένονται οι καταθέσεις των γιατρών που εξέτασαν τα παιδιά, καθώς και η εξέταση από το Χημείο του Κράτους του υγρού που προκάλεσε τις αναθυμιάσεις, ώστε να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.

Λάθος χρήση χημικών προκάλεσε τις αναθυμιάσεις

Οι δύο εργαζόμενοι, μετά από λάθος χρήση χημικών στη διάρκεια καθαρισμού της πισίνας των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, προκάλεσαν μία έντονη δυσοσμία, με συνέπεια 28 άνθρωποι να χρειαστεί να μεταφερθούν σε νοσοκομείο λόγω αναθυμιάσεων.

Συγκεκριμένα, 13 ανήλικοι μαθητές διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε με τη μητέρα του, η οποία υπέγραψε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παιδιά 6 ετών, οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, τα πέντε παιδιά αναχώρησαν από το νοσοκομείο, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ εξετάζονται. Τα παιδιά έφθασαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνοδεία εκπαιδευτικών και γονιών. Κατά πληροφορίες, ενήλικες και παιδιά είναι σε καλή κατάσταση.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου. Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου.

Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας.

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Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και ''Σωτηρία''. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους.

Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

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Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».