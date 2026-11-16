 Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη στη Νέα Ερυθραία -Βρέθηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη στη Νέα Ερυθραία -Βρέθηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι

Κάτια Νιάκαρη
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ
Ergaleio
Φωτογραφία: iefimerida.gr

Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 12 εκατοστών εντοπίστηκε στην κατοχή νεαρού γιου γνωστού συνθέτη, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στη Νέα Ερυθραία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια ελέγχου εντόπισαν στην κατοχή του νεαρού το αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ο νεαρός προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη σύλληψή του.

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