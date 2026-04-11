Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης της στυγερής δολοφονίας του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη -Τον χτύπησε με τσιμεντόλιθο - iefimerida.gr

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται εδώ και λιγη ώρα ο δράστης της στυγερής δολοφονίας 64χρονου άντρα στην Ευκαρπία θεσσαλονίκης.



Το έγκλημα αποκαλύφθηκε νωρίτερα σήμερα, Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι όταν περίοικοι εντόπισαν τη σορό του άτυχου άντρα μέσα σε μια ρεματιά ανάμεσα από καλαμιές.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του iefimerida.grδράστης είναι ένας άντρας που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Όπως ομολόγησε, χτύπησε τον 64χρονο αρκετές φορές με έναν τσιμεντόλιθο και τον μετέφερε στη ρεματιά προκειμένου να εξαφανίσει το πτώμα.



Η σύλληψη του δράστη πραγματοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ με τους αστυνομικούς να κινούνται αστραπιαία και να αξιοποιούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που τους οδήγησαν γρήγορα στην αποκάλυψη του καθ' ομολογίαν δράστη.

Η έρευνα των αστυνομικών του τμήματος Ανθρωποκτονιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την αποκάλυψη των κινήτρων της δολοφονίας. Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελία θεσσαλονίκης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.