Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου -Πόσταρε τα βίντεο στα social media - iefimerida.gr

Συνελήφθη 36χρονος ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που ανήρτησε στα social media να οδηγεί όχημα κινούμενος με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα.﻿

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η έρευνα των αστυνομικών της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτρεχε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα

Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός οχήματος να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Δείτε το επίμαχο βίντεο που αξιοποίησαν οι αρχές για να φτάσουν στη σύλληψή του:

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και σε κατοικημένη περιοχή

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Το δεύτερο βίντεο σε κατοικημένη περιοχή:

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.