 Συνελήφθη άντρας για τη χθεσινή φωτιά στο Πήλιο -Έκαιγε κλαδιά, σχεδόν 3.000 ευρώ το πρόστιμο - iefimerida.gr
Συνελήφθη άντρας για τη χθεσινή φωτιά στο Πήλιο -Έκαιγε κλαδιά, σχεδόν 3.000 ευρώ το πρόστιμο

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από εισαγγελική εντολή, για τη φωτιά από αμέλεια χθες στο Πήλιο.﻿

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αφετών, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου. Παράλληλα, στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.925 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:58, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο του υπαίτιου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος για παρακείμενες εκτάσεις και να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στη μάχη κατά της πυρκαγιάς χθες ρίχτηκαν 55 πυροσβέστες, που με τη συνδρομή μηχανημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τριών πεζοπόρων τμημάτων καθώς και δύο αεροσκαφών κατάφεραν να την οριοθετήσουν.

