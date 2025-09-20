 Ανήλικος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική - iefimerida.gr
Ανήλικος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική

Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν την Παρασκευή, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής έναν ανήλικο ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η πιστοποίηση της δράσης του ανηλίκου.

Ακατέργαστη κάνναβη εντοπίστηκε στο σπίτι του ανηλίκου

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, 14 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 20 γραμμαρίων καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, κινητό τηλέφωνο και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Παράλληλα, για την υπόθεση, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

