Σοκ: Συνελήφθη 77χρονος που κρατούσε ανθρώπινο έμβρυο σε φιάλη με υγρό -Βρέθηκαν και αρχαία [εικόνες] - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 77χρονου που είχε στην κατοχή του αρχαία αντικείμενα, αλλά και ένα βάζο με ανθρώπινο έμβρυο, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 77χρονος είχε στην κατοχή του 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, εκ των οποίων τα 16, παρότι του είχε ζητηθεί, δεν είχε παραδώσει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 77χρονου

«Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη 77χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και μία φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων, λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά. Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε, ενώ, παρότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».