Ρέθυμνο: Συνελήφθη 52χρονος αλλοδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών - iefimerida.gr

Συνελήφθη 52χρονος αλλοδαπός στο Ρέθυμνο, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κατασχέθηκαν πέντε δενδρύλλια κάνναβης, ποσότητα MDMA και ζυγαριά ακριβείας.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Από την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πέντε δενδρύλλια κάνναβης τα οποία βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης,

100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

59,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας»,

ποσότητα MDMA σε μορφή κρυσταλλικής σκόνης, συνολικού βάρους 4,5 γραμμαρίων,

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και σπόροι κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.