Συνελήφθη 50χρονος υπάλληλος των φυλακών Κορυδαλλού -Είχε στην κατοχή του δέματα με ναρκωτικές ουσίες - iefimerida.gr

Συνελήφθη 50χρονος υπάλληλος εξωτερικής φρούρησης των φυλακών Κορυδαλλού, για ναρκωτικά.

Στη σύλληψη ενος 50χρονου υπάλληλου της Εξωτερικής Φρούρησης των φυλακων Κορυδαλλού, προχώρησαν τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, έπειτα από τον εντοπισμό δεμάτων προερχόμενων από Αμερική,,Ηνωμενο Βασιλειο και Ισπανία, τα οποία περιείχαν συσκευές ατμισματος με THC, δηλαδή κάνναβη σε υγρή μορφή.



Αν και ο ίδιος φέρεται να δήλωσε πως είναι χρήστης και δεν τα εμπορεύεται, λόγω της ποσότητας που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί της Δίωξης, φαίνεται ότι δεν έπεισε καθώς θεωρείται ότι θα κατέληγαν στα χέρια του, για περαιτέρω διακίνηση.



Ο συλληφθείς σωφρονιστικός τον Αύγουστο του 2022, είχε κατηγορηθεί για πρόκληση σωματικής βλάβης.



Η αρχή για να φτάσουν οι αξιωματικοί της Δίωξης Ναρκωτικών στη σύλληψη του, έγινε έπειτα από τον εντοπισμό ενός δέματος προερχόμενο από την Αμερική, από τους τελωνειακούς καθώς δεν υπήρχαν σχετικές πληροφορίες που να αφορούσαν στον 50χρονο σωφρονιστικό.

Φυλακές Κορυδαλλού: Έξι συσκευές ατμίσματος με την παράνομη ουσία

Μέσα στο εν λόγω δέμα υπήρχαν 6 συσκευές ατμίσματος με την παράνομη ουσία, ενώ το δέμα είχε παραλήπτη τον σωφρονιστικό και την διεύθυνση κατοικίας του στον Κορυδαλλό.



Η έρευνα πέρασε στα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, που εντόπισαν ακόμα ένα δέμα από την Αγγλία, που προοριζόταν για τον ίδιο, με τα παράνομα σκευάσματα. Ακολούθησε ελεγχόμενη παράδοση με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο σπίτι του.

Κατά την διάρκεια της κατοικον έρευνας μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη7 γραμμαρίων, 7 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) 22,6 γραμμαρίων, συνολικά 14 συσκευές ατμίσματοςμάρκας με περιεχόμενο δραστικά συστατικά της κάνναβης, 7 αμπούλες με περιεχόμενο δραστικά συστατικά της κάνναβης, 2 σύριγγες με περιεχόμενο δραστικά συστατικά της κάνναβης.

Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.

Εντοπίστηκαν ακόμα δύο δέματα στο αεροδρόμιο



Επίσης ειχε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ και ένα σπρέι πιπεριού.

Ακολούθησε ο εντοπισμός ακόμα δύο δεμάτων στο αεροδρόμιο αλλά και στην αποθήκη των ΕΛΤΑ στο Κρυονερι.

Η έρευνα από τους αξιωματικούς της δίωξης ναρκωτικών συνεχίζεται καθώς αυτό που προσπαθούν να εξακριβώσουν είναι εάν ο κατηγορούμενος έχει οποιαδήποτε σχέση με κυκλώματα που εισάγουν ναρκωτικά μέσα στις φυλακές .



Σε αρκετές περιπτώσεις άλλωστε έχει διαπιστωθεί ότι πετάνε τα ναρκωτικά πάνω από τον τοίχο της εξωτερικής φύλαξης.



Ωστοσο αξίζει να σημειωθεί πως σε καμία απο τις Εφόδους των αστυνομικών στις φυλακές, δεν έχουν εντοπιστεί τέτοιες συσκευές με την παράνομη ουσία.



Παρόλα αυτά οι συσκευές ατμισματος αποτελούν μια τάση ιδιαίτερα διαδεδομένη σε ανήλικους ακόμη και μαθητές γυμνασίου κατά συνέπεια οι αξιωματικοί της δίωξης ναρκωτικών δίνουν ιδαίτερη βαρύτητα στα κυκλώματα που εμπορεύονται τέτοιες συσκευές φοβούμενοι μήπως καταλήγουν εν τέλει σε ανήλικους.