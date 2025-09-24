 Συνελήφθη 48χρονος στη Σίφνο με οπλοστάσιο -Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, πιστόλια και 250.000 ευρώ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 48χρονος στη Σίφνο με οπλοστάσιο -Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, πιστόλια και 250.000 ευρώ

Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του 48χρονου στη Σίφνο
Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συνελήφθη την Τρίτη στη Σίφνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου και Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου, ένας 48χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης όπλων, χθες, πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς-αποθηκευτικούς χώρους αυτών, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν:

Σίφνος: Καλάσνικοφ, πιστόλια και σιγαστήρες βρέθηκαν στην κατοχή του 48χρονου

  • Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με 2 γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)
  • Περίστροφο
  • Πιστόλι τύπου στυλό
  • 4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)
  • 3 αεροβόλα (πιστόλι - περίστροφο - τυφέκιο)
  • 494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου
  • 446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
  • 20 κυνηγετικά φυσίγγια
  • 9 μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από 15 έως 58 εκατοστών
  • 2 ξιφολόγχες
  • 2 σιγαστήρες
  • Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)
  • Γκλοπ
  • 252.480 ευρώ

Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

