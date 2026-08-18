Ταυτοποιήθηκε 48χρονη οδηγός λεωφορείου που έκανε επικίνδυνη αναστροφή στην Αθηνών-Σουνίου - iefimerida.gr

Ταυτοποιήθηκε 48χρονη οδηγός λεωφορείου που εμφανιζόταν σε βίντεο να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 48χρονη οδηγό λεωφορείου η οποία εμφανιζόταν σε βίντεο που κυκλοφορεί σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή στη Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος

Επιπλέον σε έλεγχο του ταχογράφου του οχήματος διαπιστώθηκαν παραβάσεις ανεπαρκούς ανάπαυσης του οδηγού και βεβαιώθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός λεωφορείου, απογευματινές ώρες της 13-8-2026, να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή στη Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή και ενώ κινούνται έτερα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. μετέβησαν στο χώρο στάθμευσης του λεωφορείου, όπου και διενεργήθηκε έλεγχος στον ταχογράφο του λεωφορείου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις ανεπαρκούς ανάπαυσης του οδηγού και βεβαιώθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

