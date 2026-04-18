Συνελήφθη 46χρονος: Οδηγούσε μεθυσμένος με 200 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού - iefimerida.gr

Συνελήφθη 46χρονος: Οδηγούσε μεθυσμένος με 200 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού

Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα (18 Απριλίου 2026) αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται επί της λεωφόρου Κηφισού με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά 120 χλμ./ώρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού.

Ήταν και μεθυσμένος

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν με μοτοσικλέτα και περιπολικό, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, και τον ακινητοποίησαν στην περιοχή Περιστερίου. Κατά τον έλεγχο, που διενεργήθηκε με αλκοολόμετρο, διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,37 mg/l.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α' Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το όχημά του κατασχέθηκε. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

