Συνελήφθη 46χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα

ναρκωτικά
Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, MDMA, κινητά και μετρητά / Φωτογραφία: ΕΛΑΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη σύλληψη 46χρονου ημεδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που συνέδεαν τον κατηγορούμενο με διακίνηση, κυρίως κοκαΐνης. Ακολούθησε σειρά αστυνομικών ενεργειών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων, καθώς και διαδικασία δημιουργίας προφίλ (profiling), μέσω των οποίων επιβεβαιώθηκε η παράνομη δράση του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 6,57 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένα σε 6 αυτοσχέδιες συσκευασίες
  • 1,38 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA)
  • 2 κινητά τηλέφωνα
  • το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, που εκτιμάται ότι προέρχεται από εμπορία ναρκωτικών

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν σχετίζεται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ συνελήφθη Ναρκωτικά διακίνηση ναρκωτικών Βόρεια Ελλάδα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

