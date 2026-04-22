Συνελήφθη 46χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα - iefimerida.gr

Στη σύλληψη 46χρονου ημεδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που συνέδεαν τον κατηγορούμενο με διακίνηση, κυρίως κοκαΐνης. Ακολούθησε σειρά αστυνομικών ενεργειών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων, καθώς και διαδικασία δημιουργίας προφίλ (profiling), μέσω των οποίων επιβεβαιώθηκε η παράνομη δράση του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

6,57 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένα σε 6 αυτοσχέδιες συσκευασίες

1,38 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA)

2 κινητά τηλέφωνα

το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, που εκτιμάται ότι προέρχεται από εμπορία ναρκωτικών

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν σχετίζεται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης.