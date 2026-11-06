Συνελήφθη 44χρονος για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι το 2020 -Σκοτώσε την πρώην Ουκρανή σύντροφό του και τον φαρμακοποιό - iefimerida.gr

Έτοιμος για επίθεση ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, o 44χρονος Αλβανός, που συνελήφθη κατά την διάρκεια συντονισμένης επιχειρήσεις του Ανθρωποκτονιών του ελληνικού fbi, για την διπλή δολοφονία στο Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2020.
Η σύλληψη του έγινε σε σπίτι στα Πατήσια. Ο 44χρονος, ο οποίος χαρακτηρίζεται «σκληρός», είχε δίπλα του, δύο χειροβομβίδες και ένα πιστόλι γεμάτο, έτοιμο για να ανοίξει πυρ. Ωστόσο πριν προλάβει να κουνηθεί βρέθηκε με χειροπέδες.
Ο συλληφθείς είχε σχέση με την γυναίκα από την Ουκρανία η οποία μετά τον χωρισμό τους σύναψε δεσμό με φαρμακοποιό, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να τους κατακρεουργήσει με τσεκούρι που είχε στην κατοχή του χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.
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