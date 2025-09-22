Συνελήφθη 44χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε κάθειρξη 44 ετών για παράνομη μεταφορά μεταναστών - iefimerida.gr

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (19/9), έπειτα από πολύμηνες έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, ένας 44χρονος καταζητούμενος για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης μεταναστών.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση που προέβλεπε κάθειρξη 44 ετών και χρηματική ποινή 145.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών, ενώ η υπόθεση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εξαρθρώσεις του τελευταίου διαστήματος.

Πώς δρούσε ο 44χρονος διακινητής μεταναστών

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 44χρονος το 2016 από κοινού με συνεργούς, επιβίβασαν σε τρία οχήματα 28 μετανάστες, εκ των οποίων 16 ανήλικους, από τη Θεσσαλονίκη έως τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράνομη έξοδο από τη χώρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ