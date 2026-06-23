 Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα

Πυροσβέστες σε φωτιά
Φωτογραφία αρχείου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/ EUROKINISSI
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Μία 43χρονη γυναίκα συνελήφθη για τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το πρωί της Τρίτης στην Κερατέα.

Από την έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής, θέτοντας εστίες φωτιάς στις 11:05 και στις 11:24.

Οι δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησε στη διερεύνηση των περιστατικών και στην ταυτοποίηση της υπαίτιας. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε ότι έθεσε τις δύο εστίες φωτιάς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα ευρήματα της έρευνας της Δ.Α.Ε.Ε.

Φωτιές στην Κερατέα: Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της 43χρονης

Η 43χρονη συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Από τη Δ.Α.Ε.Ε. επισημαίνεται ότι κάθε περιστατικό εμπρησμού διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και τεχνικών μέσων. Όσοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον εντοπίζονται, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

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