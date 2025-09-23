Συνελήφθη 40χρονος για ληστείες και διαρρήξεις σε καταστήματα του Πειραιά - iefimerida.gr

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 40χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για σειρά ληστειών και διαρρήξεων σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.



Η δράση του εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ληστεία κατ' εξακολούθηση, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Είχε διαπράξει τουλάχιστον τέσσερις διαρρήξεις και ληστείες

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Σεπτεμβρίου στο Ζεφύρι από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, αφού νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε ληστέψει, με την απειλή μαχαιριού, υπάλληλο καταστήματος στον Πειραιά αφαιρώντας χρηματικό ποσό. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το δίκυκλο που οδηγούσε είχε δηλωθεί κλεμμένο στις 3 Σεπτεμβρίου στο Κερατσίνι.

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι τους τελευταίους δύο μήνες ο κατηγορούμενος είχε διαπράξει τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις κλοπών, διαρρήξεων και ληστειών σε καταστήματα, αποσπώντας χρήματα και αντικείμενα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ