Συνελήφθη 40χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από διαμέρισμα στον Αγίο Παντελεήμονα - iefimerida.gr

Συνελήφθη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, αναφορικά με τη δράση του 40χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του και στο διαμέρισμα-ορμητήριο, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:-456- γραμμ. κάνναβης,

68 γραμμ. κοκαΐνης,

45 ναρκωτικά δισκία,

17,9 γραμμ. παραισθησιογόνα μανιτάρια,

93,8 γραμμ. φαρμακευτικής ουσίας,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 570 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.