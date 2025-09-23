 Ζωγράφου: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών -Κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης - iefimerida.gr
Ζωγράφου: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών -Κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης

Κατασχέθηκαν ένα κιλό και 346 γραμμ. κάνναβης / Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ
Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου, 38χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή του Ζωγράφου και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 3 νάιλον σακούλες εμπεριέχουσες 1 κιλό και 346 γραμμ. κάνναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

