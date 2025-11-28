 Συνελήφθη 35χρονος για διάρρηξη σε σπίτι στις Αχαρνές -Επέστρεψε δύο φορές μέσα στην ίδια μέρα για να κλέψει - iefimerida.gr
Συνελήφθη 35χρονος για διάρρηξη σε σπίτι στις Αχαρνές -Επέστρεψε δύο φορές μέσα στην ίδια μέρα για να κλέψει

Αστυνομία / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Στη σύλληψη ενός 35χρονου για κλοπή στην περιοχή των Αχαρνών προχώρησαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το πρωί της ίδιας μέρας ο 35χρονος διέρρηξε μονοκατοικία, αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα και με θράσος επέστρεψε δύο φορές στο εν λόγω σπίτι, προκειμένου να κλέψει κι άλλα αντικείμενα.

Επιτέθηκε με κλωτσιές σe αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν -Οι άνδρες της ΔΙΑΣ δέχτηκαν και επίθεση με πέτρες

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών.

Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος τους κατάφερε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές, ενώ έτερα άτομα τους επιτέθηκαν εκτοξεύοντας πέτρες.

Κατόπιν ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

