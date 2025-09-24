Συνελήφθη 26χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος», δυνάμει ερυθράς αγγελίας από το Πακιστάν για απόπειρα ανθρωποκτονίας - iefimerida.gr

Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», 26χρονος δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών του Πακιστάν για απόπειρα ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 26χρονος κατηγορείται ότι το 2018, μαζί με έτερα άτομα, εισήλθε σε αγρόκτημα σε επαρχία του Πακιστάν όπου με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του και διέφυγε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.