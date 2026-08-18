Συνελήφθη 26χρονη από την Τουρκία σε περιοχή της Αθήνας για ναρκωτικά -Αναζητούνταν από την Ιντερπόλ - iefimerida.gr

Στη σύλληψη 26χρονης υπηκόου Τουρκίας, διωκόμενης με ερυθρά αγγελία των αρχών της χώρας της, προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, σε περιοχή της Αθήνας.

Ειδικότερα, η 26χρονη συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών, της απειλής και της εξύβρισης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.