Συνεχίζονται οι καταθέσεις των πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική - iefimerida.gr

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης αναμένεται να περάσει πρώτος το κατώφλι της Εξεταστικής προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού που εμφανίζεται σε πολλές συνομιλίες με βουλευτές και αγροτοσυνδικαλιστές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι οι διάλογοι ακούγονται αποσπασματικά και ότι δεν υπήρξε εμπλοκή του σε υπογραφές παράνομων ΑΦΜ.

Δεύτερος μάρτυρας θα είναι ο Ευάγγελος Σημανδράκος, το πρόσωπο που με δύο «εμπιστευτικές» επιστολές του - Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2023- ενημέρωνε τον τότε υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα «κόκκινα» ΑΦΜ και τις πιέσεις που δεχόταν από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη.

Με αυτές ενημέρωσε τον κ. Μπρατάκο για την ύπαρξη 9.309 «αμαρτωλών» ΑΦΜ, «εκ των οποίων το 63% ήταν από την Κρήτη», όπως και ότι είχε εξαιρέσει από τις πληρωμές τα συγκεκριμένα ΑΦΜ, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια για τις επιδοτήσεις. Μάλιστα οι επιστολές αυτές αποτελούν μέρος της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο ίδιος έχει υποστηρίξει πως εξωθήθηκε σε παραίτηση από τη θέση του προέδρου.