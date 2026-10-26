Το Συνδικάτο Επισιτισμού συναντήθηκε με εκπρόσωπο της Pizza Fan: Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας -Υπάρχει συζήτηση για νέο επενδυτή - iefimerida.gr

Να καταβληθούν οι μισθοί του Οκτωβρίου αλλά και να δοθούν άμεσα απαντήσεις για το μέλλον των εργαζομένων ζήτησε το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Αθηνών μετά από συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρείας Pizza Fan, ενώ όπως αναφέρθηκε υπάρχει συζήτηση με νέο επενδυτή, χωρίς ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συνάντηση των εκπροσώπων των εργαζομένων με το νομικό σύμβουλο της αλυσίδας Pizza Fan πραγματοποιήθηκε στις 14.00 το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρίας στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που είχαν προγραμματίσει.

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Το Συνδικάτο Επισιτισμού ζήτησε πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των τμημάτων και των καταστημάτων, καθώς και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την καταβολή μισθών και την ασφαλιστική κάλυψη των 2.500 εργαζομένων στην εταιρία, εκφράζοντας την αγωνία του προσωπικού για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, διεκδίκησε το πάγωμα των οφειλών των εργαζομένων προς τράπεζες, παρόχους ενέργειας και άλλους οργανισμούς.

«Αυτό που ειπώθηκε επίσημα η εταιρεία με το συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θα λειτουργήσει ξανά. Το νέο είναι ότι υπάρχει συζήτηση για νέο επενδυτή ώστε να αναλάβει την εταιρεία, ωστόσο όλα αυτά είναι στον άερα. Οι εργαζόμενοι περιμένουν να πληρωθούν το μισθό του Οκτωβρίου, δεν έχουν καμία ενημέρωση γι αυτό. Ούτε ο εκπρόσωπος της εταιρείας είχε ενημέρωση για το ζήτημα. Εμείς ζητάμε να διευκρινηστεί αν είναι ανοιχτοί ή όχι οι λογαριασμοί μισθοδοσίας της εταιρείας, ώστε άμεσα να καταβληθούν οι μισθοί του Οκτωβρίου και να συνεχίσουν να καταβάλονται όλα τα υπερήμερα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό είναι ευθύνη και της ίδιας της κυβέρνησης και του υπουργείου Εργασίας. Γι' αυτό το λόγο απαιτήσαμε να γίνει τριμερής συνάντηση ώστε να τεθούν όλα τα θέματα στο τραπέζι»