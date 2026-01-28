Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ θα υποδεχτούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τις επτά σορούς - iefimerida.gr

Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να υποδεχτούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» την Πέμπτη τις σορούς των επτά φίλων του «Δικεφάλου του Βορρά» που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Υπενθυμίζεται ότι οι σοροί θα επαναπατριστούν με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με τα μέλη των συνδέσμων του ΠΑΟΚ να σπεύσουν με μηχανάκια για να τους αποχαιρετήσουν και να τους συνοδεύσουν μέχρι το γήπεδο της Τούμπας.

Η ανακοίνωση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ για την υποδοχή των επτά σορών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

«Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.

Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωι) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας . Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί), ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά.

Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».